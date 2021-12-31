Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol uçağıyla Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki inceleme ve denetlemelerin ardından Şanlıurfa'ya geldi.

SINIR HATTINA ZİYARETLER DEVAME DİYOR

Havalimanında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı'na geçen Akar, burada sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar ve TSK komuta kademesinin yılın son gününde sınır hattına ziyareti devam ediyor.

Bakan Akar, Saraybosna'da üniversitelilerle bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Türkiye'yi yayılmacı olarak göstermek istiyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarıyla ilgili "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını da vurgulayan Bakan Akar, "Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de "Pençe harekatları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarının yanı sıra Mavi Vatan'da, Ege ve Doğu Akdeniz'de ve hava sahamızda gayretli, özverili çalışmalar yapan kahraman personelimizin fedakarlıklarıyla ezber bozucu başarılar elde edilmiştir" diye konuştu.

Bakan Akar, Azerbaycanlı şehit subayın ailesi ile buluştu Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, kendisine "Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma" sözünü verdikten sonra 'Vatan Muharebesi'nde şehit düşen Üsteğmen Valeh Memiyev’in ailesi ile bir araya geldi.