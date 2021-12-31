Batman'da silahlı saldırıya uğrayan genç bekçişehit oldu. Huzur Mahallesi'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü almaya giden polis ekipleri ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru ile bekçi Abdurrezak Kanat (30) ağır yaralandı.
GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alınan bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Batmanlı olan Kanat evli ve 2 çocuk babasıydı.
DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kuzey Irak'tan acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.
Batman'da bir bekçi şehit oldu
Batman’da hapis cezası bulunan hükümlüyü almaya gittikleri evde bir polis memuruyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan bekçi Abdurrezak Kanat şehit oldu.
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan genç bekçişehit oldu. Huzur Mahallesi'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü almaya giden polis ekipleri ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru ile bekçi Abdurrezak Kanat (30) ağır yaralandı.
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