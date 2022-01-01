Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün ele başlarının kaldığı Kandil’deki hezimet, uluslararası yayın organlarınca tescil edildi. ABD merkezli PBS News’in muhabiri Simona Foltyn, bölgedeki duruma şahit olanlardan biriydi.

Foltyn, Irak’ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu gözler önüne serdi. Türk insansız hava araçlarının sürekli Kandil’in tepesinde gezdiğini söyleyen Foltyn “PKK’nın izniyle Kandil’e geldik ve bölgede çekim yaptık. Fakat PKK’nın tüm üst düzey yöneticileri İHA’lar sebebiyle saklanıyordu. PKK sözcüsü bile görüş vermek için bizle buluşamadı” ifadesini kullandı.

BİR YILDA 110 BİN OPERASYON

Suriye’nin kuzeyini terörden arındıran Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmıyor. Terör örgütüne 2021 yılında büyük darbe vuruldu. 12 ayda 110 bini aşkın operasyon yapıldı, 700’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 73’ü elebaşı konumundaydı. İmha edilenlerden bazıları kırmızı kategoride arananlar listesinde yer alıyordu. Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı 180’in altına indi, örgüte katılım da 2021’de 48’de kaldı. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’e yükseldi.

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye ile yeniden: PKK temizlenecek, mülteciler evine dönecek Aracı ülkelerin katılımı ile Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmelerde terör örgütü PKK’ya karşı müşterek operasyon, Halep’in imarı, mültecilerin yeniden dönüşü, Haseke-Kamışlı ve Lazkiye-Kesep kapılarının açılması gündemde.

ATAK helikopterleri, PKK'lıları inlerinde vurdu Kuzey Irak'ta hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. ATAK helikopterleri, teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirdi.