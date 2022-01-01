Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Twitter hesabı üzerinden “Alice camide, milletçe duadayız” duyurusunu yaptı. Erbaş’ın duyurusu üzerine vatandaşlar sabah saatlerinde aileleriyle birlikte camilere akın etti.
CAMİLER DOLDU TAŞTI
İstanbul’un birçok yerinde camiler dolup taştı. Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami’nde vatandaşlarla birlikte kıldı.
AYASOFYA CAMİ’NE AKIN ETTİLER
Erbaş’ın duyurusu üzerine vatandaşlar Ayasofya Cami’ne akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu.
DUALAR EDİLDİ
Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti. Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.
Vatandaşlar Ayasofya Cami'ne akın ettiler.
Garip kalan caminin hüzün veren hikayesi Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu köyündeki evlerin çoğu, baraj çalışmaları sebebi ile sular altında kaldığı için yakınlardaki bir bölgeye yeniden kurulurken, köyün yaklaşık yarım asırlık camisi de terk edildi. 1962’den beri binlerce insanın ibadet ettiği, önündeki avluda cenaze namazlarının kılınıp sohbetler edildiği, birçok olaya, anıya şahitlik eden cami, sahip çıkılmayı bekliyor. Her türlü hırsızlığa, talana ve amaç dışı kullanıma açık olan tarihi cami, kendisine uzanacak eli bekliyor.
Camia isyanda: Pereira yetmez Koç da gitsin! Sarı lacivertli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy’de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç’u istifaya davet etmek için dolduracak. Öte yandan devleri peşinden koşturan Attila Szalai'nin Napoli yolunda olduğu iddia edildi.
Basın camiasından Muharrem Sarıkaya'ya tepki Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokadın ardından birçok dernek grubundan tepki geldi. Dernekler, "Muharrem Sarıkaya’yı gazeteci olarak tanımıyoruz" dedi.