Türkiye Gazetesi

Vatandaşın hayatını kolaylaştırarak bir tıkla birçok hizmeti kolaylıkla alabilmesini sağlayan e-devlet sistemine yeni bir uygulama daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan uygulama sayesinde; şirket ya da ticari işletmelere vatandaşın bilgisi dışında ortak/yetkili eklenmesinin önüne bir tık uzaklıkla engel olunabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından yapılan duyuruda;

''Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak / yetkili olarak eklenmişim sözleri tarihe karışıyor. Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz'' denildi.

Bakan Yanık duyurdu: İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği e-Devlette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların yeni yılda da devam edeceğini söyleyerek ısınma giderlerinin karşılanması için kömür yardımın yanı sıra doğalgaz desteğinin de e-devlet aracılığıyla sağlanacağını açıkladı.

e-Devlet’ten vatandaşa sahte e-posta uyarısı e-Devlet kapısının resmi sosyal medya hesaplarından internette dolaşan sahte e-postaya karşı vatandaş uyarıldı. Açıklamada “Dikkate almayın” ibaresi yer aldı.

Milyonları ilgilendiriyor! E-Devlet'ten birçok yeni hizmet daha 18 Aralık 2008'de hizmete sunulan ve tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan E-Devlet Kapısı'na vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalar eklendi. İşte bu yeni hizmetlerin listesi.