Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla kararlı bir biçimde sürdürülmeye devam ediyor. Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi.



MSB'den yapılan açıklama:

MSB:"Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

ERDOĞAN:2021 YILINDA 2 BİN 700'ÜN ÜSTÜNDE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarında 2021 yılını değerlendirdiği paylaşımında, "Yurt içindeki terörist sayısını 156’nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik” ifadelerine yer verdi.

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne saldırı: 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.