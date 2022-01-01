Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında geldiği İstanbul'da, Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı 73 yaşındaki Hatem Kurt'u unutmadı. AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda kendisinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kete yapacağını söyleyen Hatem Teyze, Erdoğan'ın ziyaretiyle sözünü tuttu.

ERDOĞAN'IN FEDAKARLIK ÖRNEĞİ

Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sarıyer'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Hatem Kurt'a evinde ziyarette bulundu.

AK Parti İstanbul teşkilatının kuruluşundan bugüne mahalle başkanlığı görevini yürüten Hatem Kurt ve ailesiyle sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Erdoğan, Kurt'un evinde çay içip kete yiyerek sohbet etti.

Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZA KETE YAPACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği ve evini ziyaret edeceğini söylediği 73 yaşındaki Hatem Kurt, hafta sonu Erdoğan'ın yapacağı ziyareti bekliyordu. Aslen Sivaslı olan emekli hemşire Kurt, Sarıyer'in Kısırkaya Mahallesi'nde ikamet ediyor.



Erdoğan'ın, evini ziyaret edeceğini söylemesinin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Kurt, "Bekliyordum ama bu kadar ciddi bir durumu beklemiyordum. Cumhurbaşkanımız çok kalender, çok mütevazı bir aile evladı. Yaşıma dayanarak o tarihten beri biliyorum. Mütevazı bir Anadolu yemeği hazırlamayı düşünüyorum. Sivas'ın ketesi meşhurdur. Cumhurbaşkanımıza kete yapacağım." ifadelerini kullandı.

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