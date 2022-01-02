Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükûmetin 2021 yılında gerçekleştirdiği icraatları sosyal medya hesabından anlattı. Paylaşımlarına, önceki gün saat 10.00’da “2021’de de durmak yok dedik, çalışmaya devam ettik. İsterseniz neler yaptığımızı şöyle bir özet geçelim” Tweet’iyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13,5 saat boyunca, 118 tamamlanmış icraatı görselleriyle birlikte 5 dakika aralıklarla paylaştı.

118 icraat ve faaliyet arasında en çok beğeni alan paylaşımlar şöyle:

Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında yüzde 20’lerden devraldığımız yerlilik ve millîlik oranını yüzde 80’e ulaştırdık.

Yurt içindeki terörist sayısını 156’nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hâle getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Uçuş ağımızı salgının olumsuz etkilerine rağmen 128 ülkede 335 noktaya yükselttik.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar TL destek sağladık.

Savunma sanayiinde gelecek yüzyılın teknolojilerini hedefine koyan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ Hava Savunma Sistemlerini göreve hazır hâle getirdik.

60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk.

İzmir depremi sonrası yapımına başladığımız konut ve dükkânların ilk etabını vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah kalan kısımları da kısa süre içerisinde tamamlayacağız.

Maden ihracatımızı 6 milyar dolar seviyesine çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdık.

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda ilk kuyu akış testini başarıyla gerçekleştirdik.

Çiftçilerimize 2,6 milyar TL kuraklık desteği verdik.

Erdoğan, Sarıyer’de bir kıraathaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de bulunan bir kıraathaneye gidip, vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti.

‘Ona kete yapacağım’ demişti: Erdoğan’dan Hatem Teyze’ye ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evine gidip ziyaret etti.Erdoğan Kurt'tan İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında bahsedip örnek vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmaların yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Bakan Soylu aracılığıyla, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaların yeni yılını kutladı.