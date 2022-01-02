Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 1196 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 27 milyar 763 milyon 746 bin 292 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

47 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sabit yatırım tutarı 856 milyon 241 bin 916 lira olan ve 1382 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 47 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 272 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 74 milyon 808 bin 317 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 526 oldu.

EN YÜKSEK TEŞBİK BELGELİ YATIRIM PROJELERİ

Kasım 2021'de en yüksek teşvik belgeli yatırım 4 milyar 32 milyon 967 bin 806 lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) geldi. BOTAŞ, İstanbul'un Silivri bölgesinde yıllık 4,60 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı doğal gaz depolama tesisi kuruyor.

Güneş Ekspres Havacılık AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı, Antalya'da 2 milyar 938 milyon 71 bin 369 lirayı bulan 51 uçaklık tarifeli hava yolu yolcu taşımacılığını kapsıyor. Arçelik AŞ'nin Eskişehir'de ev tipi buzdolabı ve dondurucu için 984 milyon 519 bin 723 liralık yatırımı, teşvik belgesi aldı. Şirketin bazı illerdeki yatırımları için de çeşitli tutarlarda belge düzenlendi.

Resumut Enerji AŞ'ye, muhtelif illerde elektrik enerjisi üretimi için 649 milyon 719 bin 424 liralık, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ'ye de İstanbul'da cerrahi hastane hizmetleri yatırımı için 592 milyon 320 bin 441 liralık yatırım teşvik belgesi verildi.

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre birçok kurum ve kuruluşa atama gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine ise Azize Sibel Gönül atandı.