Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla İran sınırından girmek isteyen Afgan kadın soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran’a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülerde donarak ölen annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine ayaklarındaki çorapları çıkararak geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşete sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen çocuklara köylüler yardım etti

İKİ ÇOCUKLU ANNE DONARAK ÖLDÜ

Van Valiliği, "sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü" yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE SINIRINDA GERÇEKLEŞTİ

“Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir.”

ABD’de 1.450 Afgan çocuk ailelerine kavuşmayı bekliyor Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi ile Afganistan’dan tahliye edilen binlerce Afgan çocuk ABD'de anne ve babalarına kavuşacakları günü bekliyor.