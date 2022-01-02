Türkiye Gazetesi

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu.Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

MUAYENE ÜCRETİ 507 TL OLDU

Tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti 372 TL 88 kuruştan 507 TL 40 kuruşa çıktı. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti 503 TL 86 kuruştan 685 TL 58 kuruşa yükseldi. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücreti 189 TL 98 kuruştan 258 TL 42 kuruşa çıkartıldı.

Dolar düştü ikinci el otomobil satışları durdu: Fiyatlar yüzde 20 düşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki düşüş sonrası ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 oranında yansıyacağını belirtti. Aynı zamanda dövizdeki düşüşle beraber sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 indirim uygulandı.