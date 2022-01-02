Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalanmıştı, sosyal medya hesabından PCR test sonucuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Fuat Oktay, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca 65 yaş üstünü uyardı Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 33.520 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 129 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Fuat Oktay koronavirüsü atlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Oktay, "Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalanmıştı, sosyal medya hesabından PCR test sonucuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Fuat Oktay, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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