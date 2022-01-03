Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olunca boğaz trafiği durumdan bir hayli etkilendi. Ulaşım seferleri durduruldu ve boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, boğaz'a kuzey ve güney yönlerinden giriş yapacak gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, yoğun sis nedeniyle boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirdi.



Çanakkale Boğazında sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi ve feribot seferlerinde aksamalar yaşandı.

TRAFİK NORMALE DÖNECEK

Boğaz Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü sisin etkisini kaybetmesiyle beraber gemi trafiğinin normale döneceği duyurdu.

SEFERLER DURDURULDU

Gemi geçişlerine kapanan Boğaz'da yaşanan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferlerininde geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

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