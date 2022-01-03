Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda yaşanan Pitbull cinsi ve sokaklarda başıboş gezen köpek saldırıları artınca yetkililer harekete geçti. Sıklaştırılan denetimler kapsamında sokaklarda Pitbull gibi yasaklı ırk köpeklerin sayısında artış gözlendi.

Son olarak Bursa Osmangazi Belediyesi ekipleri, kontroller kapsamında yakaladıkları saldırgan köpekleri, en modern barınaklarda kontrol altına alıyor. Hayvanlar operasyonla yakalanırken, beslemesi yasak olan ve cezası 11 bin lirayı bulan köpek sahipleri hayvanlarını birer birer sokağa atmaya başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde son günlerde büyük bir yoğunluk var. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son günlerde birçok ilde saldırı haberleriyle gündem olan saldırgan ırktaki köpeklerden sokaklarda başıboş halde dolaşanlarını tespit edip yakalayarak, barınakta koruma altına alıyor.

Sokakta başıboş dolaşan saldıırgan Pitbull cinsi köpeklerine yönelik denetimler devam ederken, bu köpeklerin sahipleri cezalardan korkarak hayvanları sokağa terk etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sahipsiz hayvanlar için sıcak, güvenli barınaklar kurun” çağrısıyla birlikte can dostlar için yapılmış çok önemli bir hizmet olduğunu ortaya koyan Osmangazi Belediyesi’nin modern hayvan barınağı, can dostların bakımı ve tedavisine ev sahipliği yapıyor.

BAKIMLARI VE TEDAVİLERİ EN MODERN BARINAKTA YAPILIYOR

Vatandaşların ve hayvanlarında güvenliği için sürekli olarak sokaklarda dolaşarak Pitbull ve diğer saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, gelen ihbarları değerlendirirek harekete geçiyor. Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler, sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Avrupa’nın en modern barınağında son derece elverişli bir ortamda kontrol altına alınan köpekler, vatandaşlar için herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Hayvanların bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan tesis, Avrupa’nın en modern barınağı olmak özelliğine sahip. 13 yıldır hizmet veren tesiste, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanarak hayvanlara şifa dağıtılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dündar, ilçe genelinde sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında denetim ve çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca her yıl yüzlerce hayvan sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşturuluyor.

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