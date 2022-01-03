Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de lüks bir sitede yaşayan 2 grup sokak köpeklerinin sitede yaşaması konusunda ters düştü. Site sakinlerinden bir grup sitenin bahçesine kulübe yaparak sokak köpeklerine sahip çıkarken sitedeki diğer grup ise sokak köpeklerinden rahatsız olarak duruma tepki gösterdi. İddiaya göre sitede sokak köpeklerini besleyen grup, köpekleri istemeyen grup tarafından şiddet gördü. Tuğba Güner isimli genç kadın asansöre binmek istediği sırada site sakini tarafından şiddete maruz kaldı. Kendisinin yanı sıra köpeğine de şiddet gösteren apartman sakini köpeğin boğazını sıktı. Güner apartman sakini hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖDÜL KOYDULAR

Lüks sitede köpek sorunu devam ederken yılbaşı gecesi öncesi sitenin maskotu Thor ve Sarı ortadan kayboldu. Benekli isimli köpek ise ısırma iddiaları nedeniyle yetkililer tarafından barınağa alındı. Site sakinleri sahiplendikleri köpeklerin ortadan kaybolmasıyla gözyaşlarına boğulurken sosyal medyadan arama kampanyaları başlatıldı. Arama kampanyasına ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Esra Ruşan ünlü sanatçı Hande Yener gibi isimler de destek verdi. Öte yandan lüks site sakinleri kaybolan 2 sokak köpeğini bulanları 50 bin lira gibi bir ücretle ödüllendireceklerini belirtti.

KÖPEĞİNİN BOĞAZINI SIKTI

Kadıköy’de lüks sitede köpek beslediği için köpeğinin boğazı sıkılarak tehdit edildiğini belirten Tuğba Güner, “Yaklaşık bir buçuk ay önce otopark katından köpeğimle birlikte daireme çıkarken, eşi ve çocuğunun korkmasından dolayı köpeğimi kucağıma almamı söyledi. Eşyalarımın olmasından dolayı alamayacağımı belirttim. “Köpeğini al lan “ diye ağır bir söylemde bulundu. Eşini ve çocuğunu dışarı çıkardıktan sonra tekrar üzerime yürüyerek köpeğimin boğazını sıkarak beni tartakladı. Aynı şeyi ben sana yapsam, çocuğuna yapsam ne yaparsın dediğimde, “ Senin kelleni keserim, seni samuray kılıcıyla doğrarım. Bir yere atarım, kimsenin ruhu duymaz. Aynı şeyi yap bak bakalım ne oluyor” dedi. Dava açtım hakkımı savundum ama maalesef Türkiye’de bazı kurallar kadını korumaya yönelik değil. Dava düştü ama sitemizdeki sokak köpekleri yok. Bu grup insanlar yine onları tartaklıyorlar, onlara şiddet gösteriyorlar. Bize onları beslediğimiz için şiddet gösteriyorlar. Bu sitede 400 daire var, bir grup sitenin huzurunu bozuyor ama biz yine yılmadan hakkımızı savunacağız” diye konuştu.

4 KÖPEK ORTADAN KAYBOLDU

Sokak köpeklerinin kaybolmasından dolayı yeni yıla çok üzgün girdiklerini belirten site sakinlerinden Rus vatandaş Katherina Altıntaş, “Biz site sakinleri olarak kendi köpeklerimiz dışında 4 adet sokak köpeğini sahiplendik ve onlara sitenin bahçesine kulübe yaptırdık. Sokak köpekleri saldırmalarının aksine site sakinleri yaşadığı bölgeyi koruyorlardı. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 sokak köpeğimiz kayboldu, 1 tanesi ısırma tehlikesiyle yetkililer tarafından barınağa alındı. Köpeklerimizin aşıları tamdı ve kimseyi ısırmadılar. Ben gönüllü olarak barınağa gidiyor ve alınan köpeğimizi ziyaret ediyorum. Kaybolan köpeklerimizi arıyoruz. Site sakinleri olarak çok üzülüyoruz, köpeklerimizin kimseye zararı yoktu. Kimi insanlar dünyanın ve doğal yaşam sadece insanlara ait, burası bir lüks site burada sokak köpekleri olmaz diye düşünüyorlar. Ben tam tersi düşünüyorum. Hayvanlar olmaz ise dünya zaten güzel olmaz ki. Bütün belediyeleri aradım, hiçbir belediye sorunsuz köpeği almaz. Sokak köpeklerimizin sitede sokak köpeklerini istemeyen bazı kişiler tarafından ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Ben buradan seslenmek istiyorum, köpeklerimizi alanlar lütfen bıraksın. Ben sonsuza kadar arayacağım” diye konuştu.

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