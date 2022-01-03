Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk subuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık" diyen Erdoğan, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aştığımızı belirterek, "2021 yılı toplam ihracatımız yüzde 32,9 artarak 225 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor. Az sonra açıklayacağımız ihracat rakamları hedeflerimize bağlılığımızın doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin en somut nişaneleridir.

Türkiye ekonomide kabuk değiştirmekte artık farklı bir lige çıkmaktadır. Elde ettiğimiz başarıların büyümemize sağladığı katkılarda ihracatımızın çok ciddi payı vardır. İhracatçılarımız akıncı ruhuyla çalışmış, istihdam oluşturmuş, üretmiş, ürettiklerini dünyanın hemen her ülkesine satma başarısı göstermiştir. Türk ekonomisin Alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

"TÜRK EKONOMİSİNE KONTAK KAPATTIRMADIK"

Maske ve tıbbi malzeme konusunda Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızın sağladığı avantajları etkin ve verimli şekilde kullanarak salgın sürecini en iyi şekilde yönettik.

Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin aralıksız sürmesi, istihdamın sürmesi için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk subuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor.

2021 YILI TOPLAM İHRACATI 225 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkesi olması bekleniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. İhracat artışının büyümedeki yansımaları bilhassa sanayi üretimi, kapasite kullanımı, istihdam gibi göstergelerde daha net görülüyor.

İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak Orta Vadeli Planı aşmıştır. 2021 yılı toplam ihracatımız yüzde 32,9 artarak 225 milyar dolara yükselmiştir.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK DEĞERİ

İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık. Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi.

En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı. İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır."

"NE OLUR 'TÜRK LİRASI' DEYİP GEÇMEYİN"

Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz. Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık.

Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ne olur 'Türk lirası' deyip geçmeyin. Paramız çok önemli."

Enflasyon yıllık yüzde 36,08 oldu TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Son dakika: Ocak ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı, milyonları ilgilendiren kira artış oranı belli belirlendi. Son dakika haberine göre; Ocak aynı kira artış oranı yüzde 19,60 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu