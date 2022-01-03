Türkiye Gazetesi

İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulunda kantincilik yapan T.D. hakkında birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Tacize maruz kalan 7. ve 8. sınıfa giden öğrencilerin ifadesi sonrasında kantinci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Veliler taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı kalmadığı okul yönetiminin olayı gizlediği ve öğrencileri susturulduğu iddia edildi. Okul girişinde toplanan veliler güvenlik görevlileri ile tartıştı.

VELİLER OKUL ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Bazı veliler demir kapıdan atlayarak içeri girdi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, velileri güçlükle okul dışına çıkarırken, görevliler ve veliler arasında arbede yaşandı. Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen veliler, olayı örtbas ettikleri iddiası nedeniyle okul müdürü ve bir öğretmenin görevden alınması gerektiğini belirtti. Velilerin okul önündeki nöbeti sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

“KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEMEYECEKSİNİZ”

Tacize uğrayan öğrencilerden Ö.M., “Bize elle ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu dönemin başından beri yapıyordu. Sadece ben değil, birçok kişiye yapıyordu. Biz de rahatsız olup müdüre söyledik. Müdür, ilk başta olayı örtbas etmeye çalıştı. Sonra da iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitledi. 'Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, ortalığı daha fazla karıştırmayacaksınız' demiş. Ailelerini arttırmadılar. Sonra okula polisler geldi ve ifade verdik. Psikolojimiz bozuldu. Okula devam konusunda zorluk yaşıyorum” dedi.

TACİZ EDERKEN ÇALIŞAN KAPIYI KOLLAMIŞ

Anne Y.M. ise “Beni okul müdürü arayıp özel bir konu için okula gelmem gerektiğini söyledi. Sonra da kantincinin elinin çocuklara değmesinden yanlış anlaşıldığını, fazla abartılacak bir şey olmadığını, polislerin geldiğini söyledi. Sonra kızımı çağırdılar. Kızım da olayın taciz olduğunu söyledi. Bir öğretmeninin de 'Sen kuyruk sallamazsan adam sana bir şey yapmaz' dediğini söyledi. 13 yaşındaki çocuğa bu denecek laf mı? O öğretmeni şimdi görmek istedim ama yıllık izne çıkmış. Müdürden, rehber öğretmeninden ve fen bilgisi öğretmeninden şikayetçiyim. Eşim, kızımın bir sıkıntısı olduğunu söylüyordu. Dalgındı, unutkandı. Olay sonra ortaya çıktı. Kızım, adam bir şey yapar korkusu ile susmuş. Hala da korkuyor. Sabaha kadar ağladı. Kantinde çalışanlardan da şikayetçiyiz. O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyormuş” diye konuştu.

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