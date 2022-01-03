4 yıldır aranıyordu, FETÖ'cü Kıdemli Binbaşı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 yıldır firari olan FETO/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu Kıdemli Binbaşı G.Ö. yakayı ele verdi. 2018’ten bu yana firar olan ve aranma kaydı bulunan kıdemli binbaşı, bugün öğle saatlerinde kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında ve Genel Kurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Kıdemli Binbaşı G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Gülen'in ömrünü uzatmak istemişler: FETÖ elebaşına kök hücre nakli FETM'ye bağlı olduğu ortaya çıktıktan sonra kapatılan derneğin, örgüt ele başının sağlığının düzelmesi ve ömrünün uzaması için kök hücre nakline yönelik atılımlar içerisinde olduğu ortaya çıktı.
Polis telsizinden FETÖ propagandası yaptı: İl Emniyet Müdürü sert çıktı Kocaeli’nde polis telsizine sızanlar Fetullah Gülen Terör Örgütü’nün FETÖ propagandası yaptı. Telsizden söylenenleri duyan Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu duruma müdahale ederek polis memurlarına moral verdi.
Firari olan FETÖ'cü Kıdemli Binbaşı saklandığı evde yakalandı
FETÖ üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru saklandığı evde yakalandı.
4 yıldır aranıyordu, FETÖ'cü Kıdemli Binbaşı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 yıldır firari olan FETO/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu Kıdemli Binbaşı G.Ö. yakayı ele verdi. 2018’ten bu yana firar olan ve aranma kaydı bulunan kıdemli binbaşı, bugün öğle saatlerinde kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında ve Genel Kurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Kıdemli Binbaşı G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
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