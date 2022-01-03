Türkiye Gazetesi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayımlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Özcan, Ankara’ya giderek Yüksek Disiplin Kurulu’na sözlü olarak savunma yaptı. Ardından Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a uyarı cezası verdi.

"BU UYARIYI NEYE GÖRE VERDİLER"

Tanju Özcan, bu uyarı sonrası ilk defa konuştu. Özcan, karara ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu hakkımda bana uyarı cezası vermiş. Bizim tüzüğümüze göre uyarı cezası şartları sosyal medyada bir partiline hakaret edeceksin, parti defterlerini tutmayacaksın ya da parti malına zarar vereceksin. Hangisine sokmuşlar bilmiyorum. Ama sonuçta uyarı cezasını aldım. Kabul ettim ve cebime koydum” dedi.

"ABDULLAH GÜL'Ü ADAY GÖSTERMEYİN"

Başkan Özcan, partinini Cumhurbaşkanı adayı konusunda da uyardı. Özcan, şunları söyledi: Ben de bu vesileyle kendi partimi uyarmak istiyorum. O da benim hakkım. Sayın Akşener aday değilim demek suretiyle adayı belirlemek noktasında millet ittifakının büyük ortaklarından CHP’ye yol açmış oldu. Beni uyaranlara ‘sakın yanlış bir adayla çıkmayın' diyorum. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'Bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin.