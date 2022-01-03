Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın artacağı öngörülüyor. Sıcaklığın, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA BÖLGEYİ TERK EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın bugünden itibaren bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Sel, heyelan, çığ... Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlaması sebebiyle karda oluşabilecek erimelerin; sel, heyelan ve çığ gibi felaketlere yol açabileceği uayrısında bulundu.

Meteroloji uyardı! Kar ve sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.