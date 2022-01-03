Türkiye Gazetesi

Şırnak merkezli 4 ilde eş zamanlı "rüşvet" operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda; aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



GÖÇMEN GEÇİŞİNDE USULSÜZLÜK

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Rüşvet karşılığında gümrük kaçağı sigara, ilaç, cep telefonu gibi emtia ürünler ile düzensiz göçmenlerin sınır kapısından geçişinde kaçakçılara kolaylık sağladıkları iddiasıyla aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Vergi dairesi müdürüne rüşvet operasyonu: 3 kişi gözaltında Muğla'da, rüşvet aldığı öne sürülen vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheliye operasyon düzenlendi. Söz konusu şüpheliler, "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Usulsüzlük ve rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı Usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan rüşvet soruşturması: 33 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.