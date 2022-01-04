Türkiye Gazetesi

Kalkış ağırlığı 5,5 ila 6,5 kilogram arasında değişen ve aralarında şifreli haberleşme ağı bulunan 12 İHA’nın kontrol edilebildiği sistem, askerî ve sivil uygulamalarda kullanılabiliyor. ESTÜ atölyelerinde geliştirilen 12 İHA’nın 20 kilometre alanı 55 dakika boyunca taramasına imkân sağlayan yerli sürü İHA kontrol sistemi, sinyal tespit etme, sinyalin konumunu bulma, bölgeden görüntü alma gibi görevlerde fayda sağlıyor. Sistem aynı zamanda İHA sayısı ile menzili artırma imkânı da sunuyor. Askeri alanlarda, tarımda ve doğal afetlerde kullanılabilen sistemi geliştiren Doç. Dr. Tansu Filik, “Kontrol ve izleme yazılımlarını tamamen yerli olarak geliştirdik. Birinin bataryası bittiğinde diğeri onun görevini üstlenebiliyor. Bataryası biten İHA’nın yerine diğeri dâhil oluyor. Sürekli operasyon ve kontrol gerektiren görevlerde sağlıklı şekilde kullanılabiliyorlar” dedi.

Yunan basınında Türkiye paniği! SİHA'ları kuklalarla durdurmaya çalışacaklar Son aylarda silahlanmaya ayırdığı pay ile gündeme gelen ve birlikleri ile silah sistemlerini güçlendirmeye çalışan Yunanistan'ın medya kanadından, Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'larıyla başa çıkmak için ilginç bir yöntem gündeme getirildi. Yunan medyası, başa çıkamadıkları Türk ordusuna karşı 'aldatma taktiği' uygulanması gerektiğini belirtti.