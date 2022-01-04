Türkiye Gazetesi

2021’de uzlaştırmada 268 bin 789 dosyada müzakere süreci tamamlandı. Bu dosyalardan 226 bin 319’unda taraflar anlaştı, böylece yıl boyunca uzlaştırmada başarı oranı yüzde 84’e ulaştı. Ayrıca aynı yıl içinde yapılan uzlaştırmacı sınavında 5 bin 177 kişi başarılı olarak uzlaştırmacı siciline katıldı. Yeni uzlaştırmacıların sisteme dâhil olmasıyla ülke genelinde hizmet veren uzlaştırmacı sayısı 32 bin 569’a yükseldi. Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk defa 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu. Hem mağdur veya müştekinin hem de şüphelinin memnuniyetini ön planda tutarak toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar, suç sebebiyle uğradıkları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi edebiliyor. Taraflar, öğrencilere burs, yoksullara yardım, yardım derneklere bağış, fidan bağışı, kan bağışı ve kedi ve köpek maması bağışı gibi fiillerle de uzlaşabiliyor.

Üç soru iptal edilince vekiller ara bulucu oldu 2019 yılında yapılan ara buluculuk sınavında üç soru hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilince bazı milletvekilleri iki yıl sonra ara buluculuk hakkını elde etti.

AİHM’nin bile çözemediği davayı ara bulucu çözdü Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara buluculuk uygulaması, AİHM’ye gitmesine rağmen 22 yıldır çözülemeyen miras davalarının sonuçlanmasını sağladı.