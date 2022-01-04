Ayrıntılar geliyor...
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ yapılanmasına operasyon
04.01.2022 - 08:34 | Son Güncelleme: 04.01.2022 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.
Etiketler : fetö,fetö operasyonu,
815761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/815761.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER