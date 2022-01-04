Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara merkezl 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
04.01.2022 - 08:37 | Son Güncelleme: 04.01.2022 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ yapılanmasının Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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