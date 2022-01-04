Yangınlarla mücadelede yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır" denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Yangınlarla mücadelede yeni dönem
04.01.2022 - 10:28 | Son Güncelleme: 04.01.2022 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022'de yangınlarla mücadele ekipmanlarını artırmak amacıyla 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopter ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Etiketler : yangın,
815781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/815781.aspx
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