İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yılın tamamında tüm örgütlerden bin 140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84’ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11’i kırmızı, 2’si mavi, 5’i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir"
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Dağlardaki terörist sayısı 156'ın altına düştü
04.01.2022 - 11:09 | Son Güncelleme: 04.01.2022 - 11:13
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın dağlardaki terörist sayısı 156'nın altına düştü.
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