Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit polis memuru Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yılında unutmadı. Bakan Soylu, 2017 yılında İzmir Adliyesine PKK’lar tarafından yapılan saldırıda olası faciayı önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i Twitter hesabından yaptığı paylaşımla andı.

“FETHİ SEKİN’İ RAHMETLE ANIYORUZ”

Süleyman Soylu, “Bu millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz.” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu: LGBT'yi fonluyorlar! Bakan Soylu, yurt dışından LGBT derneklerine yönelik ciddi bir fonlama olduğunu ifade ederek “Bunu dile getiriyoruz, burada bir sorun olduğunu paylaşıyoruz ama buna rağmen dönüp yine bizi linç etmeye çalışıyorlar” dedi.