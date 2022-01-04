Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl BaşkanlarıToplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamada öne çıkan başlıklar:

Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Muhalefet sadece seçimden seçime vatandaşa gider, meydanlarda verdikleri sözü bir daha hatırlamazlar.

Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz toplantının açılışında da ifade etmiştik. Yaşadığımız coğrafyada her günümüz zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Yaşadığımız şu dönemin de kritik olduğuna inanıyorum. Defalarca yaşadığımız senaryo tekrar üzerimizde denenmek isteniyor. Sadece geçtiğimiz 8-9 yıla baktığımızda bile gerçeği görebiliriz.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ OLACAK"

Türkiye tüm mazlum ve mağdurları kendi gayretleri ile hak ve özgürlüklerine en ileri standartlarda ulaşabileceklerini göstermiştir. Artık Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Hamdolsun bu güne kadar bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve ekonomik krizle sarsılırken, Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır.

ÇİFTÇİYE GÜZEL HABER

Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu yerlerin yarısını ecri misil kiralayabilmesini zaten sağlamıştık. Şimdi yeni bir kararlar 55 bin çiftçinin yıllık kira bedellerini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçiler de yararlanabilecek.

ENFLASYON MESAJI

Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne de fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız.

Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar gerçek yüzlerini ifşa ettirmekten geride durmuyorlar. Geçenlerde bay Kemal'in yardımcısı çıkmış güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor hatta hakaretlerini 'Ortaçağ zihniyeti' ne kadar vardırıyor. Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin! Asıl gerici olan Ortaçağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğüyle bakanlardır.

CHP Genel Başkanı bunu geçiştiremez

Ayrıntılar geliyor...

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