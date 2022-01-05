Türkiye Gazetesi

Yeni ekonomi paketini içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifte memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUFU VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU MECLİSE SUNULDU

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklif ekonomik düzenlemeleri içeriyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 18 maddeden oluşuyor

EMEKLİ TABAN AYLIĞI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILDI

Kanun teklifinde emekli taban aylığının bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7,5 artış yapılmasına ilişkin düzenleme yer aldı. Yeni torba kanun teklifinde kur korumalı mevduata yasal dayanak da oluşturuldu.

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

Elektrikte olduğu gibi BOTAŞ'a kademeli doğalgaz fiyatlarını il ve bölge bazında belirleme yetkisi öngörüldü. Teklifte ayrıca kur korumalı mevduatın yasal dayanağı oluşturuldu. Merkez Bankası’ndaki yabancı paralara haciz konulamayacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK YÜZDE 30’A YÜKSELECEK

Bireysel emeklilikte belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükselecek. Talep etmeleri halinde 45 yaş üstü katılımcılar otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor: Faturanın yarısı yine devletten Geçen yıl gaz faturalarının yüzde 75’i, elektrik faturalarının yarısı devlet tarafından karşılandı. Bu yıl da destekler, yüzde 50-25 olarak devam edecek. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkı, bu yıl 100 milyar TL’yi bulacak.