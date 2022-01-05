Türkiye Gazetesi

Türkiye'de koronavirüs vakalarında Omicron kaynaklı yaşanan artış, yüz yüze eğitime ara verilme ihtimalini gündeme getirmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKULLARIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Uzaktan eğitimi değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Özer "Okulların kapatılması söz konusu değil" dedi. Bakan Özer, "Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama: Emrivaki görüşmeyi kabul etmemiz beklenemez Milli Eğitim Bakanlığını ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilk açıklama Bakan Özer'den geldi. Bakan Özer kapılarının herkese açık olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirerek emrivaki şekilde yaptığı görüşme talebini karşılamalarını beklenmemesi ifade etti.