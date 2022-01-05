Türkiye Gazetesi

Lineer Metal A.Ş. tarafından Türk-Katar ortaklığıyla Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Metal Çinko Üretim Tesisi Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretmeye devam ediyor. İlk planda 30 bin ton üretim yapılması planlana tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40’ı karşılanacak. Tesis tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak. Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu ihtiyacın yarısını bu tesisle üretileceğini söyleyen Metal A.Ş. Koordinatörü Başar Şakar, Türkiye’nin en büyük bakır yatırım tesisi olarak bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynadıklarını söyledi.

3 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Çinko izabe tesisinin 3 bin kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Şakar, “Siirt organize sanayi bölgesinde 100 dönüm üzerinde kurulan 90 bin ton kapasiteli Siirt Lineer Metal çinko izabe tesisi, ham madde, maden ocaklarında çalışacak, bunların tedarik zincirleri ile birlikte 2 bin 500 kişilik bir istihdamla birlikte toplamda 3 bin kişilik bir işsizliğinde önüne geçmiş olacağız. Tesisimiz Türkiye’nin tek izabe tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda da ülkemizin 250 bin ton çinko ihtiyacını 90 bin ton külçe buradan sağlayacağız. Yaklaşık yüze 40’ını sağlayacağımız bu tesiste, ülkemize de katma değeri çok yüksek olacaktır. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ithalatın da önüne geçmiş olacağız” dedi.

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