Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile staj ve tamamlayıcı eğitime, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin aldıkları aylık ücretlerine devlet tarafından yapılan katkı ödemelerin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarı ile 5 eğitim ve öğretim yılı daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;

-Çeşitli iş yerlerinde, staj veya tamamlayıcı eğitim gören veya mesleki eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30 olması gerektiği,

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'SİNDEN AZ OLMAYACAK

-Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde 50'sinden az olamayacağı,

-Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin,

-20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin,

-Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla staj ücretine devlet desteği 5 eğitim yılı daha uzatıldı.

Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılacak. Bu kararla beraber kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

Karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Meslek lisesi öğrencilerine 9 bin 215 liraya kadar destek verilecek Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları tespit edildi.

Staj ücretini devlet ödüyor Staj ücretine devlet katkısı 3 yıl uzatıldı. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2018-2019'dan itibaren 3 yıl uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.