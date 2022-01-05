Türkiye Gazetesi

Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar alındı. Yargıtay şirket aracına kesilen trafik cezalarının çalışanın maaşından kesilmesi kararını bozdu. Yıllardır çalıştığı şirketin başka bir şubesine görevlendirmeyi kabul etmeyen satış temsilcisi işten çıkarıldı. Mağdur satış temsilcisinin açtığı alacak davasını İş Mahkemesi yerinde buldu. Kararın temyiz edilmesiyle Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar imza attı.

ŞİRKET ARACININA KESİLEN CEZA İŞÇİDEN KESİLEMEZ

Satış temsilcisinin kullandığı şirket aracına yazılan trafik cezalarının işçinin maaşından kesildiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Davacı, davalıya gönderdiği ihtarname ile ödenmeyen 2012 yılı Temmuz ayı ücretini talep etmiş aynı talebini dava konusu etmiştir. Dosyadaki belgelerden Temmuz ayı itibariyle davacının 600 lira kapatılmamış avansı olduğu, bu nedenle Temmuz ayında ödenmesi gereken ücretten 600 lira avans mahsubu yapılmıştır. Ancak davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re'sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

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