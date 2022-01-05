Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğramasının ardından yaşanan Pitbull saldırıları bitmek bilmiyor. Sahibi tarafından önlemsiz bir şekilde gezdirilen pitbull köpeklerin saldırılarında bir yeniside dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Olayda karton toplayıcısı Aslı Bozkurt, önlemsizce gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı.

ÖLÜMDEN DÖNÜLEN KORKU DOLU ANLAR

Gece saatlerinden karton toplamak için arayışa giren kadına yaklaşan ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, çaresiz kadına korku dolu anlar yaşattı. Karton toplayıcısı Bozkurt’un kendisini korumak için elindeki poşetleri köpeğe doğru attı.

Gaziantep'te yaşanan Pitbull saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Gece saatlerinde karton toplayıcısı bir kadına Pitbull cinsi köpek saldırdı.

Yaşanan saldırıda sesleri duyan vatandaşların gelmesiyle kadının koşarak bir eve sığındı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının vücudunda çeşitli ısırık izleri ve sıyrıklar oluştuğu öğrenildi.

Olay sonrası Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin beslendiği adresi tespit ederek köpeğe el koydu.

İLK DEĞİL SONDA OLMAYACAK

Yine Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde bir Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ufuk Göçmen olayda yaralandı. Kendi imkanlarıyla kurtulan daha sonra hastaneye giden Göçmen "Köpek beni 14 yerimden ısırdı" dedi.

Pitbull operasyonu başladı: Sahipleri birer birer terk ediyor Gaziantep’te geçtiğimiz Aralık ayında 4 yaşındaki Asiye’nin Pitbull saldırısına uğramasının ardından Türkiye'nin birçok ilinde başıboş sokak hayvanları denetimi devam ediyor. Bursa’da da Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırgan köpekler hakkında birçok ihbar sayısı gelirken ağır cezalardan korkan Pitbull cinsi köpeklerin sahipleri hayvanlarını terk etmeye başladı.

Bir pitbull dehşeti haberi de İzmir'den geldi Gaziantep'te küçük Asiye Ateş'in Pitbullar tarafından ağır yaralanmasının ardından peş peşe benzer saldırılar geldi. Son olay ise İzmir'den... 7 yaşındaki çocuk, Pitbull'un saldırısına uğradı.

Bir Pitbull dehşeti de İstanbul'da! Tasmasız köpek çocuklara saldırdı İstanbul Sultangazi'de basket sahasına tasmasız Pitbull daldı. Köpek, iki çocuğa saldırdı.