Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritasını paylaştı. Son tabloda artan vakalar dikkat çekerken Bakan Koca'dan da kritik bir uyarı geldi. Koronavirüs tablosuna göre, 66 bin 467 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tablonun ardından sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı; 'Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.'



Tıp teknisyeni Yeliz koronavirüse yeni düştü Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Yeliz Günay koronavirüse yeni düştü. Günay bugün arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



4 Ocak koronavirüs tablosu geldi, vaka 50 bini geçti Sağlık bakanlığı son tabloyu açıkladı, Son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi hayatını kaybetti.