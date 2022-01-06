Türkiye Gazetesi

TUSAŞ tarafından inşa edilen Millî Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binasının aralarında bulunduğu tesisler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen törenle açılacak.

Mühendislik Merkezi, 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. “Türkiye’nin beka projesi”nin yönetileceği merkezde 2.300 kişi çalışacak. Yüksek güvenlikli çözüm ve teknolojilerle donatılan merkezde, mühendisler dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirebilecek. 65 bin metrekare alanı olan MMU Binası içinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

412 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Resmî açılışı yapılacak Kompozit Üretim Binası ve yardımcı tesisler için 412 milyon liralık yatırım yapıldı. Söz konusu bina, Türkiye’nin en büyük kompozit tesisi ve dünyanın tek çatı altındaki 4’üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Kompozit Üretim Binası, ana üretim, boyahane ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor. Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2’sini karşılayacak kapasiteye sahip tesiste, 150 mühendis, 850 teknisyen görev yapacak.

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