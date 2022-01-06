Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu” nu yayımladı. Yayınlanan rapora göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araçların satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,6 düşüşle 737 bin 350 adet olarak belirlendi. Otomobil satışları yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 artarak 175 bin 497’e ulaştı.

ARALIK AYI OTOMOBİL SATIŞLARI

Aralık ayına bakıldığını 2021 Aralık ayındaki otomobil ve hafif ticari araçların satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 düşerek 62 bin 243 oldu. Otomobillerin bir önceki yılın aynı ayına göre satışları yüzde46 azalarak 43 bin 559 olurken hafif ticari araç satışları ise 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

10 YILIN ORTALAMASINA GÖRE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3, otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,4 ve hafif ticari araç satışları da 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 geriledi.

PAZARIN YÜZDE 86’SI VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR

2021 yılı ocak-aralık döneminde, otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 143 adetle yüzde 54, B segmenti otomobiller de 179 bin 698 adetle yüzde 32 pay aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEDAN OLDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,6 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,6 payla SUV ve yüzde 23,8 payla da hatcback otomobiller takip etti

BENZİNLİ OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Geçen yıl benzinli otomobil satışları 373 bin 600 adetle pazardan yüzde 66,5 pay alırken, dizel otomobil satışları 110 bin 523'le yüzde 19,7 pay, hibrit otomobil satışları 49 bin 493'le yüzde 8,8 ve otogazlı otomobil satışları da 25 bin 391 adetle yüzde 4,5 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 2 bin 846 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

OTOMATİK VİTES TERCİH EDİLDİ

Geçen yılsonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 428 bin 252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 133 bin 601 adetle yüzde 23,8 oldu. Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 78,6 pay ve 138 bin 20 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,3 pay ve 18 bin 67 adetle ikinci sırada yer aldı. Pickup ise yüzde 6,3 pay, 11 bin 63 satışla üçüncü sırada konumlandı.

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