Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.