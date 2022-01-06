Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarınının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama:

KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

Yerleştirme sonuçları için:

http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

"KPSS'de birinci oldum, atanamadım" derdi bitiyor KPSS'de başarılı olan her öğretmen kendi alanından atanacak. Bakan Özer “KPSS'de birinci oldum atanamadım şikâyeti bitiyor. Her alandan ilk üçünü mutlaka alacağız” dedi. Tayin edilen öğretmenler üç ay staj yapacak. Ayrıca 10 bin de temizlik görevlisi alınacak.