Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan katıldı.
Erdoğan imzaladı: Van'daki Flamingo Alanı için 'kesin koruma' kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Bir başka karara göre ise Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
Erdoğan muhalefete yüklendi: Yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyorlar Dövizdeki dalgalanmanın kontrol altında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor” dedi.