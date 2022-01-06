Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da yaşanan gelişmelerden sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kazakistan'ın petrol bölgesi Mangistau’da yakıt fiyatlarına gelen zam ülkede geniş çaplı protestolara sebep oldu. Zammın geri alınmasına rağmen göstericiler sokakları terk etmedi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümeti istifa etti. Ülkede iki haftalık OHAL ilan edilirken Cumhurbaşkanı Tokayev şiddetli protestolar için yabancı provokatörleri işaret etti. Suların durulmadığı ülkede Cumhurbaşkanı Tokayev yardım çağrısında bulundu. Kazakistan'a giren Ruslar ülkeye asker göndermeye başladı.

Kazakistan’da protestolara katılan 2 bin kişiye gözaltı Kazakistan’ın Almatı kentindeki protestolarda kanun ve düzen ihlali nedeniyle 2 bin kişi gözaltına alındı.