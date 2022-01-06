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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a tam destek Kazakistan'da protestoların şiddeti artarken, Cumhurbaşkanı Tokayev yardım çağrısında bulunmuştu. Tokayev'in yardım çağrısına bir destekte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geldi. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.
Kazakistan'da OHAL ilan edildi: Cumhurbaşkanı Tokayev, yardım istedi Akaryakıt zammı sonrası Kazakistan'da halkın sokaklara dökülmesinin ardından başlayan protestoların çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Kazakistan’da protestolara katılan 2 bin kişiye gözaltı Kazakistan’ın Almatı kentindeki protestolarda kanun ve düzen ihlali nedeniyle 2 bin kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.
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