Türkiye Gazetesi

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikası Ankara'da "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri" düzenledi. Seminere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, yapılan toplu iş sözleşmelerinin çalışanlara, işverenlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

"51 İL ÖZEL İDARE'NİN TOPLAM BORCU 1 MİLYAR TL"

Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken veya yenilenme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu "Kuruluş tarihi itibarıyla ikinci asrını yaşayan İl Özel İdareleri de bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl Özel İdarelerinin tabii ki bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 İl Özel İdare'nin toplam borcu 1 milyar TL'dir. Bunların yüzde 70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur" diye konuştu.



"HER ZAMAN İŞÇİNİN YANINDAYIM"

Süleyman Soylu, İl Özel İdarelerinde de özellikle bütçe disiplini ve borçlanma konusunda hassasiyeti arttırmanın, yatırımlarda fayda maliyet analizinde dikkatli olmanın, hizmet etmeyen, isabetli olmayan yatırımlar için borçlanma yöntemine başvurulmamasının gerektiğine dikkati çekti. 21. yüzyılın yeni fonksiyonlar yüklediği veya bazı fonksiyonlarını yeniden öne çıkardığı bir diğer kurumun da sendikalar olduğunu söyleyen Soylu, kendisinin her zaman işçinin yanında olduğunu belirtti.



"E-İMZA KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Soylu, sendikaların işin içinde olduğu, iletişimi arttırdığı, tecrübesini sahaya yansıttığı oranda iş kalitesinin, kapasitesinin, ekonomik verimliğinin artacağını kaydetti. Öte yandan, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını belirten Soylu "e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu açıkladı: E-imza kimlik kartlarına yüklenecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız" dedi.



İhracat destek başvurularında e-imza dönemi başlıyor Ekonomi Bakanlığınca, ihracat destek başvuruları 1 Nisan'dan itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanacak.



e-imza ile reçete sahtekârlığı son buluyor Reçete sahtekârlıkları ve bunların sonucunda pahalı ilaçlar üzerinden elde edilen haksız kazanç gibi olaylar, SGK Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın doktorların kullanımını zorunlu kıldığı e-imza uygulaması ile son bulacak.