Türkiye Gazetesi

KKTC'de en yükse günlük vaka görüldü. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 882 test yapıldı, 1001 kişinin testi pozitif çıktı, tedavileri tamamlanan 148 kişi taburcu edildi.

YOĞUN BAKIMDA 13 HASTA VAR

Ülkede 5 bin 240 kişinin Covid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor. KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 371 vaka görüldü. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 710 Covid-19 aşısı yapıldı.



SARS-CoV-2’nin varyantları KKTC’de takip ediliyor Pandeminin ilk gününden itibaren, salgınla mücadelede yol haritası oluşturulabilmesi için son teknoloji ile donatılan COVID-19 PCR Tanı ve Kit Üretim Laboratuvarlarında, KKTC’de görülen SARS-CoV-2 varyantları düzenli olarak takip ediliyor.



KKTC'de Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlama geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü 7 ülkeden girişlere kısıtlamalar getirildi.