Türkiye Gazetesi

Dün sosyal medyada dolaşan, bahçelerindeki tilkiye kötü muamele yapan kişilerin videosu büyük tepki topladı. Olay sonrası harekete geçen ekipler şahısların kimliklerini tespit etti. Videoda yer alan 4 kişiye para cezası kesildi.

Tepkilere neden olan şahısların tilkiye işkence yaptığı görülen videoya ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, olaya ilişkin görüntülerin ardından yapılan çalışmada videodaki 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği bildirildi.

Ardahan'da 4 kişi buldukları tilkiye işkence yaptı. O görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

26 BİN LİRA PARA CEZASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şahıslara toplamda 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağını belirtti ve "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Köpek işkencesi yaptığı iddia edilen isim konuştu Alanya'da sporcularına ağır ceza verdiği iddia edilen takımın antrenörü Savaş Yılmaz, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı Erzurum’da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildikten sonra sakat kalan köpeğe mahallenin çocukları sahip çıktı.