Türkiye Gazetesi

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, alanın en iyileri arasında yer alıyor. Seri üretim için çalışmalara devam edilen Gökbey’in ilk kez dördüncü prototipi görüntülendi. ‘Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar’ programı kapsamında TUSAŞ tesislerinde düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ürünleri yakından inceledi. Ürünlerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği bir karede yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez göstermiş oldu.

EN ZORLU ŞARTLARA UYGUN ÜRETİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, hızla seri üretime doğru emin adımlarla ilerliyor. En zorlu şartlara göre tasarlanan ve yüksek irtifa, yüksek sıcaklığa dayanaklı şekilde tasarlanan Gökbey, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmeye devam ediyor.

YERLİ VE MİLLİ

‘Özgün Helikopter Programı’ kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleşen Gökbey, şimdiden dikkat çekmeye başladı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00'da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmesi bekleniyor.

TAM BAĞIMSIZ PROJE

Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek.

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