Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta kamu tarafından istihdam sağlanmıştı. 2022 yılı içinde ihtiyaç duyulan kadrolar için alım ilanı açıldı.

2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

4 BİN 175 PERSONEL ALACAK

Açılan ilanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

150 İDARİ MEMUR İÇİN İLAN VERDİ

Adalet Bakanlığı da 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alacak. Adaylar başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecek.

SON BAŞVURU 31 OCAK

Milli Savunma Bakanlığı ise 93 memur (avukat, mühendis, teknisyen, aşçı, garson, berber, şoför, hizmetli, terzi, grafiker vesaire) alacak. 30 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 31 Ocak 2022'de sona erecek.

70 MÜHENDİS ALINACAK

DSİ Genel Müdürlüğü de farklı iller için 70 mühendis (inşaat, makina, elektrik ve elektronik, bilgisayar, meteoroloji, ziraat, harita, orman, maden, jeofizik, jeoloji) alımı için ilan verdi.

20 UZMAN ALACAK

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 20 uzman yardımcısı (hukuk, idari ve mali işler, yapı restorasyon, konservasyon, müzecilik) alınacak. 31 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 14 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı'ndan yapılabilecek.

Munzur Üniversitesi 30, Hitit üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi de 50 sözleşmeli personel için ilan verdi.

Genç istihdamına teşvik paketi kapsamında işe alımlar başladı: Firmalara 100 bin TL destek KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu destek paketi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurt, genç istihdamına önemli derecede katkı sağlayacak destek paketi için başvuru sayısının 10 bine yaklaştığını belirtti. Aynı zamanda Kurt, peyderpey işe alımların başladığını ve Ocak ayında istihdama ciddi bir katkıda bulunacağını belirtti. Öte yandan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, istihdam sağlayan firmalara da 100 bin liralık destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Varank açıkladı: Genç istihdamına 500 bin TL destek Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar, kişi başı 100 bin liralık faizsiz krediden faydalanabilecek

Erdoğan’dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yapmasının yanı sıra yeni mezun gençlerin istihdamının teşvik edilmesi adına, işletmelere 100 bin lira destek verileceğinin müjdesini de duyurdu.