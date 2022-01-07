Türkiye Gazetesi

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayan ve hızıyla en çok tercih edilen ulaşım ağlarından biri olan hızlı tren hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya indirecek olan hızlı tren hattı, yarın hizmete açılıyor. Böylece Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi de 2 saat 40 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın prestijli projeler arasında yer aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda hem yük hem yolcu taşımacılığı yapılacak" dedi.

Karaismailoğlu, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini dile getirdi.

YILDA 63 MİLYON LİRA TASARRUF

26 çift tren olan hat kapasitesini 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek" diye konuştu.

Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39,6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3,9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4,5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.

Milli elektrikli tren 2022'de raylarda olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak!” dedi.

Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattına 150 milyon avro Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattının inşası için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye’ye 150 milyon avroluk kredi sağlayacak.