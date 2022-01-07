Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da görevli havayolu çalışanlarının tahliyesi için sefer düzenlenecek.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı. Açıklamada, Almatı kentinde bulunan THY personeli ve diğer havayolu şirketlerinde çalışanların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla özel bir sefer düzenleneceği duyuruldu.

Uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yarın yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Uçağın yarın saat 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Görevleri nedeniyle Nur Sultan şehrinde bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile gerekli tüm tahliye imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi.

THY, yaşanan olaylar nedeniyle Kazakistan'a yapacağı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı almıştı.

ZAM PROTESTOLARI

Petrol ülkesi Kazakistan'da yakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Resmi rakamlara göre olaylarda 3 binden fazla kişi gözaltına alındı; 18 polis ve 26 gösterici hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tokayev ise teslim olmayanlara hiçbir uyarı yapılmadan ateş açılacağını söyledi.

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